Ocsenás Katalin, a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója nyitotta meg pénteken Győri Mátyás fiatal festőművész tárlatát a Velencei-tavi Galériában. A közönségnek bemutatta a kiállítóteret, amely eredetileg gazdasági épület, az egykori Nádasdy birtok Magtára volt.

- 2010 -ben helyi építészek kezdeményezésére, értékmentő szándékkal alakította át a város többfunkciós kulturális térré: kiállítások, koncertsorozat helyszíne vagyunk, így töltjük meg évről évre fontos tartalmakkal ezt a helyet. Ahogy a magból élet vagy élelem lesz, úgy az ide érkező alkotók által hozott kulturális élmények a szellemi táplálékot jelentik, ezeket gyűjtjük itt be, hiszen életünk művészeti élményekkel lehet teljes. A művészet igenis az emberi élet alapvető része, az önkifejezés eszközeként szolgál, megőrzi a kulturális örökségünket, érzelmeket ébreszt, szépséget és inspirációt ad. A zeneművektől, festményektől, a szobrokon át, a táncművészeti előadásokig, vagy az irodalmi művekig számos lehetőség áll előttünk arra, hogy felfedezzük az önfeledt szórakozás, vagy a belső énünkhöz való kapcsolódás varázsát. Az érzelmek, gondolatok, élmények a művészetek segítségével megelevenedhetnek, így rendkívüli módon segítenek minket abban, hogy a mindennapokban jobb életminőséget élhessünk – mutatott rá az igazgatónő, hangsúlyozva: a művészetek által lehetőség adódik, hogy olyan érzéseket éljen át a befogadó közönség, melyeket máshol nem tapasztalhat meg. - Egy vidéki kisvárosban is fontos feladat a kultúraközvetítés, a művészetek sokféleségének bemutatása, és az ennek mentén történő közösségépítés. A nyaranta ide költöző nyaralótulajdonosok, a Velencei-tóhoz érkező turisták, helyi érdeklődők között fontos találkozási pont ez a komplex művészeti események helyszíneként szolgáló kulturális helyszín, ezt bizonyítja a látogatószámunk is. A tó tehát nemcsak a nyári fürdőzések, séták miatt lehet a kikapcsolódáshoz úti cél, de feltöltődésként is, itt Gárdonyi Géza szülőháza melletti épületben.

Fotó: Ódor Balázs

Győri Mátyás anyaga Gárdonyba a Godot Galéria és a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállítása után érkezhetett. Az alkotót így mutatta be Ocsenás Katalin: - Kiállító művészünk Győri Mátyás, 1996-os születésű alkotó, a Budai Rajziskolába járt 2017-ig, ahonnan egyenesen vezetett az úja a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakára. Gaál József, Munkácsy-díjas festőművész osztályába járt. 2022-ben végzett, ekkor rendezték meg az Egyetem aulájában a Szimultán testképek című csoportos kiállítást, melyen erős hatású munkáival képviseltette magát.