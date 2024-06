- Néhány éve a házam szénapadlásáról előkerült egy régi térkép, aminek a pontos korát nem tudom, de vélhetően még háború előtti, hiszen a települések mellett az egyes majorok is fel vannak tüntetve rajta. Akkor született meg bennem a gondolat: mutassuk meg Zámolyt régi térképeken és fotókon! Azóta több helyről is sikerült különböző korszakokból származó térképeket, térképrészleteket „összevadászni”, így pl. van egy 1882-es kataszteri térképünk is. Ugyanakkor, a 60-as évektől kezdve léteznek Zámolyról készül légifelvételek is. Ezeket ki lehet egészíteni a polgármesteri hivatalban őrzött régebbi és újabb térképekkel – kezdte Sallai Mihály, Zámoly újraválasztott polgármestere, aki azt is mindjárt megjegyezte, ezek alapján például látványos, milyen nagyot nőtt a település az évek, évtizedek alatt. A régi térképeket böngészve ugyanakkor összehasonlíthatók a régi és a mostani utcanevek is, melyek az 1948-49-es szabadságharc előtt még többnyire az utcák jellemzőire utaltak – pl. Új utca, Kis utca, stb. - és megtudható az is, milyen területek vették körbe a falut. A Sóstó, Káposztáskert, Dallosvölgy, Csapásvölgy és más elnevezések ma már talán keveseknek ismertek.

Izgalmas időutazásra készülnek tehát Zámolyon, ahol a térképek mellett szeretnének régi fotókat is kiállítani, amik a településen készültek valamikor. Hogy a tárlat ezen része is megvalósulhasson, szükség van a zámolyiak segítségére! – Nem szeretnénk senkitől azt kérni, áldozza fel a családi album értékes darabjait, ezért úgy készülünk, hogy a behozott fotókat azonnal beszkenneljük és vissza is adjuk a tulajdonosának, így egyetlen kép sem veszik el. A fotókon megjelenhetnek a falu egyes utcái, közterületei, külterületei, de szívesen fogadunk felvételeket helyi – akár világi, akár vallási - eseményekről, családi összejövetelekről, emberekről! – tette hozzá Baboth Dóra, művelődésszervező, aki augusztus elejéig várja a képeket.

A kiállítást a Zámolyi Napok keretében augusztus 9-én a Magtárban tervezik megnyitni.