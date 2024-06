A kétnapos eseményt ugyanúgy, mint tavaly, idén is Lehrner Zsolt alpolgármester nyitotta meg a Fő utcán, az Igéző előtt. Előtte azonban Nagy Judit, a Szabad Színház vezetője szólalt fel, elmondta, hogy több, mint 15 éve foglalkoznak Székesfehérvárhoz köthető történetekkel, ám ezek közül mindig is kiemelkedett a reformkor és Petőfi. Ezután következett az alpolgármester megnyitója, köszönetet mondott a szülőknek, akik elhozták gyermeküket az eseményre.Petőfi Sándorról és álnevéről, Pönögei Kis Pálról is említést tett, valamint a fesztivál hiánypótló mibenlétéről, aminek köszönhetően teret adnak olyan műfajoknak, mint például a bábszínház. A beszéd lezárásaként köszönetét fejezte ki a szervezőknek és jó szórakozást kívánt a fesztiválon résztvevőknek.