Az idei év különleges jelentőséggel bír a színházi világ számára, hiszen 460 éve született William Shakespeare, a világszerte ismert angol drámaíró. Az ercsi Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely társulata is méltó módon emlékezik meg a drámaíró géniuszról: a tavalyi Macbeth előadás után idén az Othellót viszik színre. Kata Murzsa, a színtársulat vezetője elárulta, már régóta a terveik között szerepelt az Othello bemutatásának gondolata, amely végül az idei Shakespeare-emlékév révén válhatott valóra.

– Úgy gondoltuk, hogy a tavalyi, az idei és a jövő évet is a Shakespeare-emlékévnek szenteljük egy-egy előadással. Ennek első állomása volt a tavaly júniusban bemutatott Macbeth – kezdte Murzsa Kata, a társulat vezetője, akit személyes élmény is köt az idei produkcióhoz. – Tavaly Londonban volt alkalmam megnézni az Othello egy nem klasszikus, kamaraszínházi feldolgozását, ahol szerepösszevonásokat is alkalmaztak. Például három színész játszotta Jago szerepét, mindegyikük a karakter más-más aspektusát jelenítették meg. Ez az élmény inspirált arra, hogy mi is hasonló, kísérletező szellemmel nyúljunk az előadáshoz. Ami engem nagyon foglalkoztatott, az a bőrszín kérdése, hogy kihez miként viszonyulunk, ha egy picikét más, mint mi vagyunk. Hogy azt az ember hogyan fogadjuk be vagy taszítjuk el. Ez egy nagyon erős kérdés, hogy befessük-e Othello arcát vagy sem. Természetesen nagyon hosszú ideig úgy játszották – ez egy nagyon erős szabály is volt –, hogy Othellónak sötétebb volt a bőre, hiszen ő arab. A kétezres évek elején már egyetemes figuraként gondoltak rá a színházcsinálók, miszerint Othello valami olyant képvisel, ami nem a mi kultúránk, ami nem a mi világunk, amitől bár távol tartjuk magunkat, mégis vonz.

Jago és Emilia, azaz Vajdics Ákos és Murzsa Kata

Forrás: Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely

A londoni előadáshoz és a tavalyi Macbeth-hez hasonlóan ezúttal is szerepösszevonásokkal dolgozik a társulat, a darabban négy férfi és két nő jeleníti meg a karaktereket. A címszerepben Trepák Lászlót láthatja a közönség, az előadás további szereplői: Vajdics Ákos (Jago), Krasznay István (Brabantio, Cassio), Mészáros Géza (Rodrigo, Dózse, Katona), Mészáros Kata (Desdemona), Murzsa Kata (Emilia, Bianca), valamint gitáron kísér Bellák Miklós.

Az egy óra húsz perces előadás alapját a mű legrégebbi fordítása adta, megtartva a klasszikus nyelvi elemeket, melyek jól kiegészítik a társulat modern játékstílusát.