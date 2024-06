– A könyvtárunkban évekkel ezelőtt egy pályázatnak köszönhetően kézimunka szakkör jött létre, melynek lényege, hogy a tagok önkéntes alapon egymást tanítják különböző technikákra (makramé, horgolás, varrás, origami), ennek része az újrahasznosítás is, amikor nyakkendőből, férfiingből újragondolt alkotásokat hoznak létre. Ebben a kis csapatban több nyugdíjas óvónő is részt vesz, sok jó ötlettel színesítik az alkalmakat. Ezek a közösségi találkozások mindig vidám, jó hangulatban telnek és az elkészült tárgyak nagy örömet adnak mindenkinek. Nagyobb ünnepekre és az évszakokra együtt készülünk különböző dekorációk készítésével – kezdte beszélgetésünket Kalincsákné Molnár Zsuzsanna tagkönyvtárvezető. Hozzátette azt is, hogy a szakkör alkotásaiból többször szerveztek már kiállítást, és valami hasonlóra készülnek a keddi naptól.

A tárlatot július 2-31-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.