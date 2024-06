A Deszkavízió szerkesztősége idén is nyolc kategóriában választja meg a színházi évad legjobbnak ítélt produkcióit, kiemelkedően teljesítő alkotóit, művészeit. Írásunk elkészültéig három kategóriában hirdették ki a „legeket”, s minden kategóriában találkozhatunk a székesfehérvári Vörösmarty Színház produkciójával, művészeivel.

Visszataps-díj

A tavalyi évtől kezdődően a premierek mellett már olyan kiemelkedő előadások is díjazásban részesülhetnek, amelyeket korábban mutattak be, de az adott színházi évadban is műsoron voltak. A szerkesztőség döntése értelmében Visszataps-díjban részesült Sághy Tamás 2021 októberében bemutatott monodrámája, A cégvezető. A Háy János 2020-ban megjelent azonos című regénye nyomán színre vitt sorsjáték egyszerre humoros és önironikus, középpontjában korunk embere, a cégvezető áll.

– Egy monodráma esetében rendkívül nehéz dolga van a publikum elé kiálló színésznek, hiszen nincsenek mellékzöngék, díszletek, szédítő látvány és a koncentrációt segítő kollégák: egyedül áll a reflektorfényben több tucatnyi szempár szegeződik rá, és mégis ki kell töltenie a teret élettel, értékkel. Sághy A cégvezetővel hibátlanul ugorja meg ezt a feladatot: rendületlenül, lendületéből mit sem veszítve hol harsányan, hol a fülünkbe duruzsolva okít, csodálkoztat, gondolkodtat el, a görbe tükör feltartását és szemfelnyitási kísérletét pedig hol mosolyok, hol kikerekedett szemek kísérik. Időtlen darab, aminek ugyanannyi relevanciája volt a múltban, van a jelenben és lesz a jövőben is – méltatja az előadást a portál.

A legjobb női mellékszereplő

Az évad során nyújtott teljesítményért a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerés illeti Kiss Diána Magdolnát a Ne most, drágám! előadásban nyújtott alakításáért. A színésznő 2016 óta a fehérvári színház társulatának tagja, az említett előadásban Miss Tipdale szerepében láthatja a közönség. Az előadásban nyújtott alakításáról így ír a Deszkavízió: „ Az exkluzív londoni szőrmeszalon titkárnőjeként, a parádés figurák társaságában alapvetően nem sok lehetősége lenne a a kitűnésre, de a színésznő mégis képes erre egyetlen nézésével, arckifejezésével és mozdulatával az epekedő, boldogságra vágyó és a munkáját gondosan odafigyelő nőként. Ez nem olyan mellékszerep, ahol van lehetőség és idő nagy megfejtésekhez, ellenben a közönség figyelmének alkalmankénti megragadásához, a szürke kisegerek kibontakozásának bemutatásához és az esélytelennek tűnő szerelmesek vágyainak betetőzéséhez pont elég. Kiss Diána Magdolna olyasvalakit játszik, akit nem vesz észre senki, mégis észre tudta magát vetetni a közönséggel, és ez mindent elmond.”