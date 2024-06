A Kákics zenekar lesz a hangulatfelelős június 14-én, most pénteken a gárdonyi Velencei-tavi Galériában. A kiállítótérként is funkcionáló, de számos zenés-táncos eseménynek is helyet adó helyszínen a széles zenei repertoárral rendelkező zenekar gyermekek és felnőttek számára is rendez táncházat ezen az estén. A Kákics ugyanis, melynek gyűjtésében hallható dunántúli és moldvai dallamok mellett palóc, rábaközi, gyimesi, székelyföldi, csallóközi, és dél-alföldi zene is, 18 órakor kezdi a gyerekeknek szóló muzsikát, majd pedig 19 órától a felnőttek számára húzza a talpalávalót. A program a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ szervezésében valósul meg.