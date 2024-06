A nem mindennapi kalandról természetesen egy közel 30 perces videó is készült, amiről Anett csak szuperlatívuszokban tudott beszélni. A fehérvári turisztikai látványosságok ismerője nagy örömmel állt a FEOL rendelkezésére, amikor a műsorról kérdeztük.

Szekeres Pétert, az M4 Sport száguldó riporterét Portéka-Selmeczi Anett, a fehérvári Tourinform munkatársa kalauzolta körbe Székesfehérváron.

Fotó: M4 Sport/Kerékpártúra magazin

– Nagyon örültünk a megkeresésnek, amikor az M4 Sport Kerékpártúra Magazin szerkesztője felkereste a Székesfehérvári Turisztikai Kft-t, hogy szeretnének szeretett városunkban forgatni, speciálisan a kerékpáros turistákat megszólítva úgy, hogy a helyszínjavaslatokon túl egy „társműsorvezetőt” is ajánljunk – emlékezett vissza a kapcsolatfelvételre, majd a forgatási élményeiről lerántotta a leplet a város egyik kedvenc idegenvezetője.

Olyan ikonikus helyszíneket is meglátogattak, mint a történelmi belvárosban található Országalma.

Fotó: M4 Sport/Kerékpártúra magazin

– Nagyon örülök, hogy rám esett a választás, idegenvezetőként és kerékpározóként egyaránt izgalmas kaland volt. Mi itt az irodában a munkatársakkal együtt arra törekszünk, hogy igyekezzünk minél jobban bemutatni az újdonságokat, érdekességeket a hozzánk érkezőnknek. A műsor pedig kitűnő lehetőséget kínált, hogy ezt minél szélesebb körben, a televízió nézőknek is prezentáljuk. A műsorban szereplő helyszínek kedvelt, a turisták által is szívesen látogatott színterei városunknak (Bory-vár, Országalma, Sóstó Vadvédelmi Központ, Sóstó Látogatóközpont), ahol a gasztro vonalat erősítve a Damniczki Cukrászdába is látogatás tettünk. Érdekes volt testközelből belátni, sőt részese lenni, hogy egy ilyen jellegű műsor, hogy áll össze, hogyan dolgozik a stáb. Maradandó élmény volt az biztos! – nyilatkozta csillogó szemekkel, mosolyogva Portéka-Selmeczi Anett.

A forgatás a Sóstó Látogatóközpontban zárult, ahol Molnár Orsolya szakmai vezető árult el érdekességeket az itt található élővilágról.

Fotó: M4 Sport/Kerékpártúra magazin

A Kerékpártúra magazin 6. része, főszerepben Székesfehérvárral, megtekinthető a képek valamelyikére, vagy az alábbi linkre kattintva:

mediaklikk.hu/video/kerekpartura-6-resz/