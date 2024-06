Június 29-én, azaz most szombaton 17 órakor nyílik a Fejér vármegyei képzőművészek nyári tárlata a Velencei-tavi Galériában. Bárány Terézia, a tárlat kurátora a feol.hu-nak elmondta: a tematika, amely iránymutatás a kiállító művészeknek, ezúttal a vízről és a fényről szól – ezért is kapta a kiállítás a Víz és Fény címet.

– E két téma olyan hívószó, amely nem feltétlenül direkt módon jelenik meg a kiállított munkákon, hanem inkább hangulatában érezteti hatását – tette hozzá a szervező, ahogy azt is: nem csak Fejér vármegyei, de a megyéhez valamilyen módon kötődő huszonhárom alkotó munkája kerül a galériába, melyek között lesznek festmények, tűzzománc és elektrogáfiai munkák is. A tárlatot Wehner Tibor művészettörténész nyitja meg, s közreműködik Pitti Katalin énekművész.