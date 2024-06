Nő, anya, társ. Asszonyok a Károlyi családban címmel nyílik időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának (MNL) és Fejér Vármegyei Levéltárának szervezésében.

"A Károlyi családba beházasodott feleségek mindig új színt, új lehetőségeket hoztak a családba. Többen közülük, akárcsak Barkóczy Krisztina, ennél jóval többet is tettek. Alakították, formálták a Károlyi családot és ezáltal a magyar történelmet is. A Károlyiaknál, a kor szokásaitól némileg eltérően, több szerelmi házasság is köttetett. Egyes feleségek, mint például Kornis Klarissza és Apponyi Franciska a jótékonyság és gyermekvédelem terén is maradandó örökséget hagytak hátra. A Károlyi családban különösen nagy jelentőséggel bíró, a korszakot meghatározó feleség volt Harruckern Jozefa, Waldstein-Wartenberg Erzsébet, Zichy Karolina, Kornis Klarissza, Apponyi Franciska, Windischgrätz Mária. A kiállítás nekik kíván emléket állítani" – olvasható a tárlat háttéranyagában.

Az ünnepélyes megnyitóra 2024. június 4. (kedden), 17 órakor kerül sor a MNL Fejér Vármegyei Levéltárában, a Székesfehérvár, Szent István tér 2–3. szám alatt. A rendezvényen köszöntőt mond gróf Károlyi György és Szabó Csaba, az MNL főigazgatója, a tárlatot Laczlavik György főlevéltáros, a kiállítás kurátora mutatja be.

A kiállítás megtekinthető 2024. június 4-től október 9-ig, hétfőtől csütörtökig, munkanapokon 8–15 óra között.

A belépés díjtalan! További információ, csoportos bejelentkezés: +36-22/313-052, [email protected]