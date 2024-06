A Magyarországi Alkotóművészek Közép-és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága (M-ART) székhelyén, a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző központban várták a családokat és a néprajz iránt érdeklődőket június 15-én, szombaton. A „Jer a mi utcánkba!” című esemény az "Ismerd meg és alkosd újra! Hagyományos mintakincsből új motívum" kiállítás záróeseménye is volt egyben, így a látogatók még egyszer utoljára betekinthettek Dinnyésen is a Néprajzi Múzeum népi motívumokat tartalmazó digitális gyűjtésébe, valamint a múzeum által kifejlesztett számítógépes program lehetőségeibe is.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Szerveztünk tárlatvezetést a kiállításon, továbbá a vendégek kipróbálták a hozzá kapcsolódó interaktív táblát is – árulta el a feol.hu-nak Sevella Zsuzsanna, az M-ART munkatársa. – Mivel a látogatók java érdeklődött a néprajz iránt, így kicsit mélyebben belemehettek a néprajzosokkal a tablók összeállításába, a forrásanyagok történetébe, a mintakincsek forrásába. Hogy a gyerekek érdeklődését is felkeltsük, tartottunk kézműves foglalkozásokat, melyekhez a múzeum mintakincstárát használtuk. A népi játszónak, a mesének és a hangszerbemutatónak is sikere volt, így a célunk, hogy komplex családi napot szervezzünk, sikerült.