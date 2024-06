Jó ideje Székesfehérváron élt, alkotott, illetve a városhoz kötődő zenészekkel játszott és tervezte a jövőt Felkai Miklós, aki nemcsak szólógitárosként, hanem zeneszerzőként és szövegíróként is alkotott. A debreceni származású zenészt, akinek szinte védjegyévé vált a gitárjátéka mellett a kalapja is, sokan csak a kalapos gitárosként emlegettek. A Color együttes egykori tagjaként ő volt az egyik legismertebb blues-rock gitáros Magyarországon.

A "kalapos gitáros" a színpadon!

Fotó: Felkai Miklós közösségi oldala

A kiváló gitáros olyan neves zenekarokban játszott, mint az Apostol, a Color és a Lux, és olyan előadókkal dolgozott együtt, mint az LGT, Kovács Kati, Máté Péter, Sass Szilvia, Dés László, Presser Gábor, Zalatnay Sarolta, Varga Miklós és Deák Bill Gyula. A Color együttes tagjaként részt vett a Féltelek című dal megalkotásában, amely a zenekar egyik legismertebb slágere lett, és a mai napig nagy népszerűségnek örvend a rajongók körében. Karrierje során több szólóalbumot is kiadott, illetve több, a nevét viselő formációval is koncertezett, előbb a Felkai Blues Brothers, majd a Felkai Jam nevű zenekarokkal, később a Felkai Jam de a Fantomas nevű zenekar alapítója is ő volt. Felkai Miklós utolsó albuma, a Felkai IV., 2022-ben látott napvilágot. Négy hónapig tartó betegség után, barátai tájékoztatása szerint, szombat délután örökre lehunyta szemét.