Szerdán a fővárosban jelentették be a Múzeumok éjszakája 2024 programját. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban rendezett eseményen elhangzott: immáron 23. alkalommal rendezik meg az országos rendezvénysorozatot. Június 22-én országosan csaknem 450 intézmény 2500 programja várja az érdeklődőket.

A sajtótájékoztatón Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese arról beszélt, a múzeumokban az állandó és az időszaki kiállítások mellett többek között családi és gyermekprogramok, filmvetítések, interaktív események, népművészeti attrakciók és koncertek is várják az érdeklődőket. Mint mondta, a 2024-es labdarúgó Európa-bajnoksághoz kapcsolódva az idei évben a rendezvény fő témája a „Gólpassz” lesz, amelyhez számos múzeum rendelt tematikus programokat is. A gólpassz egyúttal arra is utal, hogy bár legtöbben a gólszerzőket tartják számon, az eredményes játékhoz az egész csapat munkája szükséges.

– Napjaink kulturális értéke is olyan gólpasszok sorozata, amelyek fontosak, szépek és tartalmasak. A tematikához kapcsolódóan e múzeumok idén egyrészt ráirányítják figyelmünket a jelentős előfutárokra, a különféle stílusirányzatok kialakulásának mérföldköveire, másrészt olyan új irányzatokra is, amelyeknek a jelen alkotói lehetnek az előfutárai – hangsúlyozta a miniszterhelyettes.

Az idei évben két, igen gazdag múltú város, Székesfehérvár és Esztergom kap kiemelt figyelmet a Múzeumok Éjszakáján. Cser-Palkovics András polgármester úgy fogalmazott, ezt a két történelmi, de ma is élő, alkotó, fejlődő várost nemcsak a múltja köti össze. Hangsúlyozta, a nemrégiben kötött testvérvárosi megállapodás egyik kiemelt célja a gazdag történelmi és kulturális örökség közös ápolása.

– A Múzeumok éjszakája csodálatos lehetőség bemutatni kulturális és történelmi értékeinket. A legfontosabb üzenet az a hangulat, amely a kulturális helyszíneken, eseményeken megjelenik. Az értékek, a közös élmények, a tartalmas események, a találkozások erősítik a kapcsolatot az emberek között – tette hozzá Cser-Palkovics.