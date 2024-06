A Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központ a Néprajzi Múzeum „Ismerd meg és alkosd újra! Hagyományos mintakincsből új motívum” című utazókiállításának hetedik állomása, melynek megnyitójára június 7-én, pénteken délután került sor. Gonda Emma és Sevella Zsuzsanna, az M-ART munkatársai, valamint Tóth István, Gárdony polgármestere köszöntötte a szakembereket. A város vezetője örömét fejezte ki, hogy a Magyarországi Alkotóművészek Közép-és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága (M-ART) közössége éppen arra használja a központban kialakított teret, amire ki lett találva. Hozzátette: a Néprajzi Múzeum mintakincsét bemutató, motívumalkotó applikáció remek lehetőség arra, hogy a magyar népművészeti hagyományokat a legújabb technikák alkalmazásával hasznosítsa újra, akár a mindennapokban is a magyar társadalom.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Granasztói Péter, a Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese rámutatott: a Dinnyésen is bemutatott digitális alkalmazásban több mint 1300 múzeumi tárgyról levett motívum található meg.

- Már önmagában ez is óriási szám, de például a Néprajzi Múzeumban összesen 230 ezer műtárgy található, amelyeknek egyébként egyharmada nem magyarországi, illetve kárpát-medencei, hanem európai vagy Európán kívüli területekről származik. Ebben az alkalmazásban is, bár jóval kevesebb, de találhatóak Európán kívüli területekről is származó motívumok – mutatott rá a főigazgató-helyettes. A Néprajzi Múzeum, tette hozzá, az elmúlt években sok évig a költözésével foglalkozott és a hihetetlen gazdag gyűjteményeit nem tudta bemutatni. Az intézmény szeptemberben nyitja meg újra kapuit új épületében s teszi elérhetővé állandó kiállítását, melyben több mint 3 ezer tárgyat mutatnak be 3 ezer négyzetméteren. A Dinnyésen is megismerhető motívumalkotó program is ehhez a kiállításhoz kapcsolódik, hiszen a legtöbb motívum az állandó kiállításban is megjelenő tárgyakról lett levéve. Az alkalmazásról a főigazgató-helyettes elmondta: célja, hogy a mai, megváltozott modern világban is fenntartsa azt az örökséget, amellyel rendelkezünk, de alkalmazkodva korunk technológiájához, lehetővé teszi, hogy bárki szabadon létrehozza ezekből a motívumokból a saját kompozícióját, saját díszítményét.