A kurd származású alkotó már jól ismert figurája a fehérvári művészi életnek. Kitartó munkájával egyre nagyobb sikereket ér el és időről időre megmutatja alkotásait szerte a megyében. Salih Dilán megkeresésünkre elmondta, nagyon boldog, hogy újabb helyen nyílhatott tárlata, mivel számára pont erről szól a művészet: megmutatni és láttatni.

– Nagyon hálás vagyok az ünnepélyes megnyitóért, csodálatos volt. Emlékszem gyerekként mindig is arról álmodtam, hogy megmutathassam magam. Már több kiállításom is volt szerte a megyében, de ezt nem lehet megunni! Hálás vagyok Németh István, a Krajczáros Alapítvány kuratóriumi elnökének, aki így jellemezte művészetemet: „Dilán Salih festményei színekkel, élettel, mondanivalóval teliek. Tükröződik bennük a kelet varázsa, az Ő egyénisége. Egyiptomtól Indiáig, Afrikán át suhanva mutatja be tehetségét, amihez szívből gratulálunk"

A művésznő azt is elárulta, hogy a kiállítása egészen július végéig látható a szabadegyházi művelődési házban, amelynek érdemes mondanivalója van, festményein Kleopátra, egyiptomi királynője is megjelenik.