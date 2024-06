A Kislángi Vadócz Pál Művelődési Ház, Nagy Imola citeraoktató vezetése mellett, citera tábort hirdet felnőttek részére, akik esetleg már régóta szeretnének megtanulni a hangszeren játszani, de eddig nem volt bátorságuk, nekik itt a lehetőség ezt megpróbálni. Nem titkolt szándékuk az sem, hogy a lelkes résztvevőkből esetleg összeálljon egy csapat, egy kis közösség és a citerázás szakkör formájában éljen tovább a településen. A szervezők szerint a citera viszonylag könnyű hangszer, hamar sikerélményhez juthat az, aki megpróbálja megtanulni a használatát. És hogy még inkább kedvet tudjunk csinálni ennek a szép népi hangszernek a tanulásához, megkérdeztük Szabó Róbert kollégánkat – aki értő művelője a hangszernek – Ő mit gondol és hogyan élte meg a találkozást a hangszerrel?

- A simontornyai Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnáziumba jártam, amikor másodikos koromban Dolovainé Gyarmati Erzsébet felfigyelt az énekhangomra. Ekkor még nem ismertem a citerát, azonban két évvel később, negyedik osztályos koromban én magam kérdeztem meg Erzsi nénit, hogy esetleg elkezdhetnék-e én is ezen a szép hangszeren játszani. Nem volt akadálya, így engem is elkezdett tanítani citerázni, másik két társammal együtt. Ezután a helyi nyugdíjas népdalkör/énekkar mellett játszottunk nagyon sokat, rengeteg népdalt tanultunk meg ez idő alatt. A technikai tudásunk fejlesztésének érdekében két éven keresztül jártunk Borsi Ferenc, a Népművészet Ifjú Mestere Tamásiban tartott citeratáborába, ahol rengeteg újdonságot leshettünk el. A továbbtanuláskor a székesfehérvári Hermann László Zeneművészetibe is volt lehetőségem menni népi ének és citera szakra, azonban végül úgy döntöttem, hogy megtartom hobbinak. Ezután 16 éves koromtól Pincehelyen tanítottam gyermekeknek és felnőtteknek citerát, valamint egy idős bácsikból álló citerazenekarban zenélhettem. Az elmúlt években már nem használtam annyiszor a hangszert, a szomszédos falu színkörét kísértem, amikor népzenés produkciókat adtak elő. -

Kollégánk a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Versenyen, úgy nyolc-tíz éve.

Fotó: Szabó Róbert / Fejér Megyei Hírlap

- Számomra a citera a népi hagyományok őrzése mellett nagyon sokat jelent. Rengeteg barátra tettem szert, nagyon jó közösségeknek lehettem a tagjai. Az együtt zenélés öröme itt is megvan, ezért is tartom nagyon jó kezdeményezésnek, ha táborokban is találkozhatnak ezzel a hangszerrel a gyerekek, akár felnőttek. Emellett azért is rendkívül hálás vagyok, hogy általános iskolás korom óta folyamatosan idősebbekkel lehettem együtt, akiktől rengeteget tanulhattam egy-egy próba alatt, nem csak zeneileg, de emberi értékek szerint is, hiszen az élettapasztalatukat is átadták ezeken az alkalmakon, és úgy érzem ez is sokat segített a jellemformálásomban. Emellett ami nekem még fontos volt, hogy egy-egy nehéz nap után elővettem a hangszert, és akár az örömöm, akár a bánatom is lejátszhattam rajta. - A Kislángon szerveződő tábor időpontja 2024. július 03., 04., 05. 16:00-17:00 óráig. Jelentkezési határidő 2024. június 30. Elérhetőségek: e-mail: [email protected] Tel.:22/435-011, 06/20/335-7491