Hatalmas dolog, ha valaki csodálatos képességet, esetünkben például énekhangot kap ajándékba a teremtőtől, de talán még nagyobb az öröm, ha ez a tehetség a születendő gyermekben is visszaköszön. Mudris Anett népdalénekes és lánya Orosz Anna volt nem régen a Feol Podcast csatorna vendége, – amit a felületünkön olvasóink meg is tudnak hallgatni – és azon ritka, áldott találkozás, illetve alkalom részesei lehettünk, ahol nem csak egy beszélgetés zajlott, hanem vendégeink dalra is fakadtak, természetesen a legnagyobb örömünkre és csodálatunkra tették ezt.

Anett már gyermekkorában is csak énekelt és énekelt! Ahogy mesélte a fürdőszobában magának, a az udvarban a háziállatoknak, vagy éppen a kertben a rózsáknak, és hamar kiderült ez az énekhang nem mindennapi. Így az általános iskolában már komolyan vette az éneklés gyakorlását, és az akkori tanárának biztatása és okítása mellett már versenyeken is részt vett. Anett elsősorban népi énekesként lép színpadra önállóan vagy akár együttesével a Hungarikum együttessel is, anyaként pedig boldogan éli meg, hogy lánya Anna is örökölte ezt a tehetséget, és már nem egy alkalommal léptek fel közösen is különböző műsorokban.

Anett egyértelműen a népi irányt választotta, de Anna már szívesen kacérkodik egyéb stílusokkal is, és elmondása szerint kimondottan kedveli a jazz vagy éppen a pop zenét is. A beszélgetés és a közös éneklés alatt is jó volt látni, ahogy az anya figyeli, segíti és biztatja a lányát, de elmondta, nem volt elvárás, hogy Annna is énekes legyen, ez az ő saját döntése volt, és az sem elvárás természetesen, hogy a népi éneklés mellett döntsön, hiszen ez a stílus csodálatosan képes fuzionálni egyéb zenei megoldásokkal is. Míg Anett jelenleg aktívan oktatja és tanítja a következő generációt iskolai énekórák alkalmával, – bár elmondása szerint ez egyre nehezebb és nagyobb kihívás – illetve szórakoztatja a közönséget a koncerteken, addig Anna az útját és zenésztársait keresi a jövőre tekintve.