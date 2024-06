A Bella István Művelődési Házban található könyvtár ismét szeretettel várja a könyvek és az olvasás szerelmeseit. Az intézmény, a nagy világjárvány a Covid idején zárta be kapuit, majd ezt követően, a hosszú évekig ott dolgozó könyvtáros nyugdíjazása miatt egészen idáig nem volt lehetőség újra elindítani a könyvtári alkalmakat.

Közel 5000 könyv közül válogathatnak az olvasni vágyók

Fotó: A könyvtártól

Ám nemrégiben már a település különböző közösségi felületein, továbbá a művelődési ház oldalán is olvasható a jó hír, miszerint egy új könyvtáros vezetésével – aki nagy szeretettel van a könyvek és a település iránt is – sikerült elindítani a régóta zárva tartó létesítményt, és újra látogatható a sárkeresztúri könyvtár. A nyitvatartási időben – hétfőn és csütörtökön 14:00-17:00 – szeretettel várnak minden érdeklődőt, és közel 5000 könyv közül válogathatnak az olvasni vágyók. A könyvtár állományában megtalálhatóak a magyar- és a világirodalom remekei, kötelező olvasmányok, versek, ifjúsági és felnőtt regények a romantika, krimi és thriller jegyében, de ismeretterjesztő, tudományos, sütős-főzős, kézműves és egyéb könyvek lapozgatására is van lehetőség , és persze mondani sem kell, rengeteg mesekönyv várja a kisebbeket. Persze a könyvtár, nem csak olvasótérként szeretne működni, hanem egy igazi közösségi tér szerepét is tervezi betölteni, és ezért a kölcsönzés és olvasás mellett programokat is szerveznek a település lakói számára. Ilyen lesz majd a Könyvklub a Rejtvényfejtők Klubja a Fonalvarázslók Klubja a Tartósítók Klubja, de számtalan további remek ötlet szerepel még a szervezők tarsolyában. Fontos információ, hogy a beiratkozás, a kölcsönzés és a programok ingyenesek, illetve hogy jó vendéglátóként, a környező településekről is szívesen látják és szeretettel várják a könyvek szerelmeseit, a programok látogatóit, vagy bárkit aki csak belelapozna egy érdekes vagy akár rég keresett olvasmányba!