Mint azt megírtuk május 30-án, csütörtökön ünnepélyesen átadták az új közösségi házat Polgárdiban, az átadó után rövidesen pedig meg is telt emberrel annak egyik terme. Az újdonsült közösségi ház első kulturális programja, Mayer Erzsébet festőművész kiállításának megnyitója volt. A méltatásban hallhattuk, hogy az alkotónál már gyerekkorában megmutatkozott a tehetség és a kézügyesség, amit aztán első választott szakmájában is kamatoztatni tudott, szűcsnek tanult. A festészet alapjait később, felnőtt korában sajátította el. Tehetségének, szorgalmának és kitartásának köszönhetően az elmúlt években több díjat is átvehetett. Festőtáborokat szervezett és jó néhány tanítvány is kikerült a kezei alól. Munkáit nem csak a környéken ismertek és elismertek, hanem a fővárosban is.

A közösségi házban helyet kapott tárlatán tájképeket, csendéleteket és modern képeket tekinthetnek meg a látogatók.