A tudomány és a tudománykommunikáció terén hatalmas utat bejáró, és fiatal kora ellenére számos fontos elismerést bezsebelő fizikus, Molnár Janka Sára csupán karnyújtásnyira van egy újabb sikertől.

Janka a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika szakán folytatta tanulmányait. Már a gimnáziumi évek alatt is aktívan foglalkozott a tudományokkal és azok népszerűsítésével, tevékenységét az évek előrehaladtával egyre magasabb szintre emelte. Ennek jó példája, hogy a pandémia beköszöntekor Janka megalapította az Oktondit, vagyis az Oktatás, online, digitálisan programot, ami egy olyan online platform, ahol egy helyen elérhetőek olyan megbízható digitális források – legyen az videó, szöveg vagy honlap –, amelyek elősegítik a távoktatás hatékonyságát. Mindemellett Molnár Janka Sára a közösségi médiában is rendkívül aktív: tudományos érdekességeket, látványos kísérleteket is bemutató videós platformján napjainkban csaknem 104 ezren követik a fiatal fizikust, aki rendszeresen bizonyítja: a tudomány szexi, szerethető, érthető és nem mellesleg a mindennapi életünk része.

Most újabb fontos elismerés küszöbén áll Janka, aki bekerült az online tartalomgyártókat díjazó Joy Social Media Award jelöltjei közé. A „#TikTok dokik” kategóriában azokat a tartalomgyártókat jelölték, akik első kézből adnak hiteles információkat betegségekről, fellépnek az áltudományok és a félrevezető információk ellen. Itt lehet szavazni Jankára is, aki megosztotta velünk, miként tudta meg, hogy a szervezők az ő munkáját is elismerésre érdemesnek találták. Mint mondta, a közösségi felületeken beérkező megannyi üzenet között olykor könnyen el lehet veszni, így történt ez most is, amikor is bár kapott hivatalos üzenetet a jelölés tényéről, az kis híján elkerülte a figyelmét. Szerencsére a szervezők résen voltak, és nem hagyták annyiban a dolgot: egy közösségi média bejegyzés alatti hozzászólásban hívták fel Janka figyelmét az olvasatlan üzenetre, ami elhozta örömhírt.