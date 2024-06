Az alcsútdobozi Helytörténeti Kör több évtizede működik, miként a székesfehérvári székhelyű Fejér Megyei Honismereti Egyesület is. A királyi székhely, vármegyeközpont, az ezeréves államiság jeles tanúja és formálója kiapadhatatlan történeti forrással szolgál a múlt iránt érdeklődőknek. Kissné Kárász Rózsa elnök történelemrajongó, gyökerei a Bakonyaljához és Várpalotához kötik, felnőtt élete pedig Székesfehérvárhoz. Ám a kis falvak is tartogathatnak izgalmas részleteket hagyományaikról, a mégoly szerény históriájukról is, ha leásunk mélyebbre. Alcsútdoboz, pontosabban Alcsút történelme a József nádori múlt és annak öröksége miatt kiemelkedik a települések közül. (Fejér vármegye ugyan gazdag a nemesi és „kastélyos” hagyatékával, s az utóbbi hetven-nyocvan év küzdelmei, fejlődése is krónikásért kiált. Sok az elhallgatott, feltáratlan részlet a közelmúltból, a rendszerváltás előtti évtizedekről.) Az alcsútdobozi Helytörténeti Kör jelenlegi vezetője Szili Árpádné és az egyik tag, Szakáll Béláné maga is tartott előadást a fehérvári honismeretiseknek, korábban pedig az azóta elhunyt alapító vezető, Marton Józsefné is élő kapcsolatot állt társaival a nagyvárosi elődökkel. Az idősebbek műfaja a honismeret, helytörténet általában, más életpályák megkoronázásaként is.

Kissné Kárász Rózsa, a Fejér Megyei Honismereti Egyesület elnöke és férje

Fotó: Zsohár Melinda / FMH

Autóbusszal érkeztek Alcsútdobozra a fehérváriak, több, mint harmincan szálltak le a faluközpontban, ahol az általános iskolában, a hajdani tiszttartói lakban máris a múlt fontos helyszínével találkozhattak. A felújított református templom és gyülekezeti ház ugyanúgy a példás gyülekezeti életről szól, mint a katolikusok egyházközsége – a helyi helytörténeti körben mindkét felekezett lokálpatriótái igazi közösségépítők. A gyülekezeti házban Fekete Imre, a Puskás Akadémia szerkesztő-operatőre és az archívum gazdája mutatta be a vendégeknek az általa készített A Habsburg-örökség Alcsúton című filmjét. Elképesztő és nagyon sajátos! Ugyanis Imre több, mint harminc éve forgatja hangyaszorgalommal a helyi történésekről, ünnepekről, eseményekről a helyi filmeket. És ezekből összevágta, valamint hozzáillesztette a József nádori tudnivalókat. Történelem alulnézetből és helyi szívvel összerakva! Apróságok váltak húsz-harminc év múltán jelentőségteljessé.