Kedd délután a hegedű szakos gyermekek hegedűjátékától volt hangos a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház egyik terme, ahol a kisdiákoknak az volt a feladata, hogy zongorakíséret mellett hegedüljenek – ebbe tekinthettek be az érdeklődők is.

Első olvasatra talán nem is tűnik nehéz feladatnak, pláne azoknak, akik zenei tanulmányokat is folytatnak, ám nem egyszerű feladat eltalálni a megfelelő ritmust, időt és hangot. A gyerekek azonban egy kis tanári útmutatással jól vették az ’akadályokat’ és, ha nem is elsőre, de végül sikerült fület gyönyörködtető szólamokat megszólaltatniuk a zongorakíséret mellett.