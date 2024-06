Az esemény főszereplői természetesen a Sárrét Néptáncegyüttes jelenlegi és régi tagjait voltak, de a fellépő csoportok mellett, szép számmal érkezett a nézők serege is a hűs sátrak alá. A helyi művelődési intézmény vezetője Márkusné Anett, köszöntőjében elmondta – A Sárrét Néptáncegyüttes elődjének tekinthető tánccsoport 1964-ben alakult meg szabadbattyáni 10-14 éves fiatalokból, kiknek a vezetésére az akkor 17 esztendős Bánfi Magdolnát kérték fel. Ő elfogadta a felkérést és elindult a „munka”. Tánc iránti szeretete és elhivatottsága meghatározta életpályáját, hisz szakmájául is a táncot választotta. 1969-ben a Balettintézetben tánctanári képesítést szerzett, majd 10 év néptánc után figyelme a versenytánc felé fordult, nevéhez köthető pl. a fehérvári Felicita táncklub megalapítása is. A tánccsoport vezetőjeként megfordult itt pl Botos József is, aki a Fejér Megyei Népi Együttes, most Alba Regia Táncegyüttes egykori vezetője és koreográfusa volt. A tulajdonképpeni „Sárrét Néptáncegyüttes” elnevezés Hortobágyi István nevéhez fűződik, aki a ’90-es években vezette a csoportot, tőle 1998—ban Kulcsár Imre vette át a stafétát, és jelenleg is ő igazgatja e kis létszámú, de lelkes csapatot. Ebben segítségére volt Molnárné Hortobágyi Brigitta, Tombor Bea, és jelenleg Floch Judit.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az együttes tagjai fiatal felnőttek, akik a népzene és a néptánc szeretetéből, valamint elhivatottságukból kifolyólag egy egységes és szilárd közösséget alkotnak. Céljuk a Kárpát-medencei magyar néptánckincs tanulása, tovább adása, és ízléses formában színpadra vitele. Ezen belül kiemelkedően- az együttesnek is nevet adó-, sárréti kistérség táncainak, zenéjének megismerése és megtanulása, valamint viseleteinek, hagyományainak megismerése. Mindannyian büszkék arra, hogy részesei lehetnek a magyar táncok átörökítésének, tisztelik, szeretik és megélik a magyar kultúra e szeletét. A folyamatos fennmaradást pedig az együttes fenntartója és otthont adó intézménye a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár biztosítja töretlenül. –