Az Ars Musica Zenebarátok Egyesülete által szervezett Kultúrszalon sorozat keretében tartott hangversenyt a székesfehérvári Hermann László Zenei Szakgimnázium végzős növendékeinek csoportja. A hangversenyen fellépő diákok és tanáraik: Nagy Bálint–Varró János, Bácsi Johanna–Enyedi Ágnes és Zsikó Zsuzsanna, Közös produkció– Kneifel György, Bari Virág–László Szilvia, Matus Dorottya–Sárkány Katalin.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– A mai esemény egyfajta főpróba volt Hermann Gimnázium végzős hallgatóinak, ugyanis ők a következő hetekben fognak felvételizni a zenei felsőoktatásba, ahol a felvételi nem pontszám alapján történik, hanem a hangszeres tudásukat kell bizonyítaniuk, melyet egy elméleti vizsga követ. A felvételizőknek készen kell állniuk a szereplésre, színpadra lépésre, így a mai koncert is ehhez próbált nekik segítséget nyújtani. A felkészülés részeként most itt is lehetőségük volt gyakorolni a fellépést. Amolyan közvetítő állomásnak szánom a gyerekeknek ezt a mai alkalmat, és szeretném, ha átéreznék, hogy nem tanárukként szerveztem nekik ezt a koncertet, hanem mint külső koncert szervező kerestem meg őket, egyeztetniük kellett velem, plakátot készíteni, műsort összeállítani. Így bele tudtak kóstolni abba, hogy miként is fog ez működni a felnőttek világában – fűzte hozzá Szabó Adrienn, az Ars Musica Zenebarátok Egyesülete elnöke.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Szabó Adrienn elmondta, hogy a Kultúrszalon sorozat egy felnőtteknek szóló zeneismeret-terjesztő sorozat, amelyben helyet kaptak hangversenyek, tudományos előadások, illetve a kettő keveréke, például hangversenyek műismertetéssel. – Azért hoztam létre ezt a sorozatot, mert Székesfehérváron van egy olyan közönség, amely nagyon szereti a komoly zenei hangversenyeket, de mondjuk az iskolai tanulmányaik alatt nem kaptak elegendő vagy megfelelő minőségű és mennyiségű ismeretet a zenekultúra területén. A koncerteken mindig azt láttam, hogy a szünetekben beszélgetnek egy kicsit az emberek, de az előadás után mindenki rohan haza. Ezért ennek a sorozatnak az is az egyik célja, hogy kialakulhasson egy olyan szalon, ahol a zenét és a zenei háttérismeretek iránt is érdeklődő emberek kapcsolatot tudjanak egymással teremteni, programokat szervezhessenek együtt, illetve a koncertek után tudjanak beszélgetni az előadókkal is. Minden előadás végén "kinyitjuk a sorompót", ilyenkor oda lehet menni az előadókhoz, karmesterhez és lehet tőlük kérdezni – fogalmazott az egyesület vezetője.