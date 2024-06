Június 7. (péntek)

(Az adott intézmény nyitvatartási rendje szerint!)

Csákvár: Víz alatt és föld felett. Majorné Kiss Mónika kiállítása a Csákvár Emlékházban (Tűztorony).

Ercsi: Kovács Mátyás (Képzőművészek Érdi Közössége) festménykiállítása a művelődési házban.

Nagyvenyim: „A tovatűnő pillanat” – Neked. Gallainé Nagy Erzsébet fotókiállítása a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtárban. Megtekinthető június 10-éig.

Perkáta: Nyárköszöntő gobelin-kiállítás a Győry-kastélyban – perkátai és pentelei kézimunkák. (Perkátai ÁMK.)

Perkáta: A gyermeknap jegyében. Képeslapgyűjtemény-kiállítás a könyvtárban. Füzesi Zsuzsa illusztrációi Steiner Józsefné üdvözlőlap gyűjteményéből. Megtekinthető június 15-éig.

Seregélyes: Nemezgaléria a könyvtárban. Megtekinthető június 10-éig.

Székesfehérvár: Sulitárlat. Az István Király Általános Iskola diákjainak utcai vitrinkiállítása. (A Tarsoly Ifjúságért Egyesület márványcsarnoka, Fő utca 3.)

Székesfehérvár: Szabad gondolatok (Székesfehérvári Művészek Társasága). Kiállítás a Szent István Király Múzeum Pelikán Galériájában. Megtekinthető június 14-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. A Pelikán Fészek Padlás Galériájában további alkotások tekinthetők meg a színházi előadások ideje alatt.

Székesfehérvár: Outside the Box 2. Molnár Judit Lilla kooperatív egyéni kiállítása a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sori épületében. A kiállítás egyfajta (tér)kísérlet, amely a kiállítási időszak folyamán két alkalommal – két új művész, Bagi Attila és Kocsi Olga koncepciójával – is átalakul. Megtekinthető június 14-éig.

Székesfehérvár: Gondolatok a könyvtárban. Homolya Gábor képzőművész tárlata az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál. Megtekinthető június 17-éig.

Székesfehérvár: Hittel szőtt kárpitok. Láng-Miticzky Katalin textil- és képzőművész kiállítása a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Megtekinthető június 21-éig.

Székesfehérvár: Az ókori Kína kincsei – A Jáde Császárok Kora. Időszaki kiállítás a Csók István Képtárban. A kiállítás a Szent István Király Múzeum és három kínai intézmény – a Shanghai Múzeum, a Xuzhou Múzeum és a Chengdu Régészeti Intézet – partnerségében, a szegedi Móra Ferenc Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, valamint a Back&Rosta Kft. együttműködésével jött létre. Megtekinthető június 28-áig.