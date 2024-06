Már vártalak! Köszöntötte vendégeit Csabai Dóra a Már Vártalak kultúrtér ügyvezetője, aki elmondta, kimondottan szép alkalomra készülnek, hiszen tíz éves lett az üzlet. A jubileum alkalmából pedig szinte egész délután és kora este is rendezvényekkel hívogatták az érdeklődőket! Elsőként a gyermekeknek szerveztek programokat, akik a nagy hőség ellenére is, nagy létszámban érkeztek a helyszínre, és hamar megtöltötték a hűs kerthelyiséget. Igényes műsorral érkezett Gryllus Vilmos minden korosztály nagy kedvence, de ott volt Boldizsár Ildikó, valamint Tintaló Minicirkusz is, és természetesen az ünnepi torta sem maradhatott el. Este pedig felnőtteknek kedveskedtek és hívtak mindenkit egy közös ünneplésre, koccintásra. A zenei aláfestésről Vecsei H. Miklós és az Etnofon Zenei Társulás gondoskodott a jubileumi születésnapi bulin.