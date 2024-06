Ezúttal a Bakonycsernyén élő költő, Simek Valéria életművével ismerkedhettek meg az Otthon lakói. A szerzőt Bakonyi István mutatta be, és szólt arról, hogy ebben az életműben a szülőföldhöz, a természethez és a családi értékekhez fűződő értékek kapnak hangot. A közöttük lezajlott beszélgetésben Simek Valéria lírainak vallott érzelmi és szellemi kötődéseiről, irodalmi múltjáról és jelenéről. Arról, hogy évtizedek óta jelennek meg kötetei, és országos folyóiratokban írásai. Kitértek arra is, hogy regényt és novelláskötetet is írt a közelmúltban. Az érzelmekben gazdag műsort Cserta Gábor tette még színesebbé az általa megzenésített énekelt versekkel.