Már óvodás korában is órákat elvolt Antal András, ha kapott édesanyjától papírt és ceruzát, ám az első valódi siker az általános iskolában érte, a felsősök rajzversenyén. Aztán volt néhány többéves szünet, például mikor a zene felé fordult, vagy amikor 24 éves korában tetoválni kezdett. Utóbbiban igazán sikeres volt, maga sem hitte volna, hogy ennyire az lehet. Ám hiába a szaporodó tetoválás megrendelések, rájött, hogy szüksége van a saját alkotásokra, így egyik kép készül a másik után. Antal András festő most is látogatható önálló kiállítása a bodajki városháza Szent István termében nyílt.

Fotó: Sinkó Viktória / Feol.hu

„Sok szeretettel gratulálok Andrásnak, a művésznek, az alkotások kapcsán, a további munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok” – mondta a megnyitón Wurczinger Lóránt polgármester.

A közel negyven képből álló tárlat július 1-ig látogatható.