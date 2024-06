Radetzky Jenőné népi iparművész a Fehérvári Kézművesek Egyesülete bútorfestő mestere, az Öreghegyi Kézművesek Társaságának tagja.

– Az apai ágon Erdélyből származó, erdőmérnöki és népművelői diplomás népi iparművész akarva-akaratlanul is egyre közelebb került a néprajz, a népi kézművesség izgalmas területéhez – mondta el lapunknak Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke. – A játszóházi mozgalmon belül a foglalkozások vezetéséhez a legjobb kézműves szakembereket igyekezett megnyerni, s lett maga is művelője a mézeskalács-készítésnek és a tojáshímzésnek is. A Néprajzi Múzeum országos népművészeti kiállításai során ismerte meg az Erdélyből elszármazott, Nagykanizsán élő Máthé Imre és Máthé Éva csodálatos festett bútorait, s lett hamarosan tanítványuk, s maga is a népi iparművészet bútorfestő mestere, Magyar Kézműves Remek-díjasa, az Élő Népművészet Arany díjasa.

„Erdélyi útjaim során eljutottam Vargyasra, a bútorfestők Mekkájába, és nem sokkal a halála előtt találkoztam Sütő Béla bácsival. Eredeti szépségükben látni a régi darabokat, megismerni a fellelhető szakirodalmat, és minél többet festeni: ez a célom vagy inkább a vágyam, aminek csak az idő szab határt” – vallja Radetzky Jenőné.