– Hogyan zajlik egy-egy foglalkozás? Azt láttam, hogy az elején általában bemutatod a kuflikat, a láthatatlan rétet.

Mindig igyekszem változtatni a foglalkozás menetén, azon például, hogy mit vetítek vagy olvasok fel. Az időtől és a közönség összetételétől is függ, hogy mit adok elő, de felolvasni mindig nagyon szeretek. Szerencsére úgy tűnik, jól le tudom kötni a gyerekeket.

– Eddig kereken húsz mesekönyv jelent meg, két-két történettel. Hogyan alakulnak ezek a fejedben, és mikorra várható az újabb kufli sztori?

Több történet van most a fiókban, szóval nem kell aggódnom a következő egy-két kötet miatt. Először mindig a szöveget írom meg, aztán jön a rajzolás. A legutolsó könyv a „Kiránduló kuflik” volt, de most én is kirándulok egy kicsit, aztán ha visszatérek az elhagyatott rétre, akkor folytatom a munkát.

A kisebb, nagyobb gyerekek (és a velük érkező felnőttek) élvezték a képzeletbeli barangolást a kuflik elhagyatott rétjén Dániel Andrással

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Úgy tudom, általában van nálad egy füzet és egy tolltartó, hogy ha valami útközben vagy adott helyszínen eszedbe jut, akkor le tudd jegyezni. Ez így van? (Így volt, a fekete tolltartót volt szerencsém látni is, és Dániel András ebből vette elő a dedikáláshoz szükséges tollat – a szerk.)

Ebbe a füzetbe inkább az ötleteket jegyzem le, a szövegeket laptopon írom. Vázlatokat szoktam még firkálgatni bele, ha úgy adódik. De a fejemben is folyamatosan pörögnek a különféle feladatok, ötletek, akkor is, ha éppen látszólag nem foglalkozom velük. Aztán egyszer csak a „semmiből” jön egy megoldás az adott problémára, témára – hiszen nem tudatosan már régóta dolgoztam rajta. Otthon kezembe akadó cetlikre szoktam jegyzeteket készíteni, ezek fontosak, mert kevés annál rosszabb érzés van, mint amikor az ember tudja, hogy kitalált valami jót, aztán hirtelen el is felejtette.