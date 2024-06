A pesti magángyűjtő, Sárosi István gyakran látott vendég Székesfehérváron, főként a palotavárosi bibliotéka ad teret kiállításainak. Ezúttal is újabb „gyöngyszemmel" érkezik a Tolnai utca 30-as szám alá, de valljuk be, van miből válogatnia – hiszen saját bevallása szerint is –, a közel két évtized alatt mintegy 65 ezres darabszámú kollekcióval büszkélkedhet.

Csodálja meg Afrika szépségét: a zsiráfok is megjelennek a tárlaton.

Fotó: Sárosi István - gyűjteményéből

Gyűjteményének sokszínűségét témái is mutatják: közlekedést, utazást, bibliai történeket vagy akár a hölgyeket is szívesen bemutat az üdvözlőlapokon. Ezúttal Afrika ezer arcát tárja az olvasók elé. A tárlat megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében június 4. és 29. között.