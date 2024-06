Az említett karakterek egészen hitelesen emlékeztetnek a mai magyar valóságban felfedezhető megfelelőjükre. Valószínűleg mindannyian tudunk példát hozni a környezetünkből egyikre vagy másikra.

Az előadás kellékei, a minimális díszlet is nagyon jól működik: az uszodai környezetet saját készítésű rajtkövekkel jelenítik meg, amelyek azonban mozgatható mivoltuknak köszönhetően akár asztallá is alakíthatók a sajtótájékoztatóhoz. A valóságot modellezik továbbá a térítő Toma által a közönségnek osztogatott szórólapok, valamint a Rózsa Adélt lejárató álújsághírt tartalmazó szóróanyagok. A szöveg jól ül, nem fullad be, a rímektől sokszor játékos, könnyed, de mélysége is van.

A „Feszített víz” tehát valóban figyelemre méltó, jól összerakott előadás, az alcím szerint „nemtragédia”, amelynek kemény témája a feldolgozásnak köszönhetően befogadható – ám ez nem jelenti azt, hogy mindenki be is tudja fogadni. Az viszont, hogy a darab a Komlói Amatőr Színjátszó Találkozón fődíjat nyert és aranyminősítést kapott, Somos Ákos a legjobb rendező lett, Balogh Mihály pedig színészi különdíjat kapott alakításáért, az előadást igazolja.