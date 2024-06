Mivel várja a gyerekeket a könyvtárban?

– Hiszem azt, hogy az iskolások szeretnek olvasni, csak jól kell őket motiválni. Már napi 30 perc olvasás is csodákra képes és ez a nap 24 órájából igazán nem is nagy kihívás. Nem szabad félni tőle, olyan ez is, mint a biciklizés: az olvasást is meg kell tanulni, a megfelelő technikákat elsajátítani, minden nap gyakorolni és utána megy minden, mint a karikacsapás. Társaságban pedig még gyorsabban megy majd az idő! Célom ebben a 3 hétben (július 1-19.) igazán összetett: az olvasás népszerűsítése, a rendszeresség ösztönzése, könyvtárhasználatra nevelés, a kortárs gyermekirodalom népszerűsítése, másokra való odafigyelés, együttműködés.

Mi lesz a központi téma, mese?

– Könyvtárunk idén csatlakozott az Állatbarát Könyvtári Programhoz, melynek koordinátora az Állatvédelmi Oktatásért Alapítvány. A cél az, hogy minél több állatokkal, állatvédelemmel kapcsolatos könyvet lapozgassanak a gyerekek és felnőttek egyaránt. Természetesen a motiváció sem maradhat el, így keressük az év állatbarát olvasóját. Minden elolvasott (állatokkal kapcsolatos, állatokról szóló) könyv után egy pecsétet kapnak a gyerekek és az év végére a legszorgalmasabbak jutalomban részesülnek.

Ebben a három hétben Margit Aurer Mágikus állatok iskolája című könyvével fogunk megismerkedni, melynek története igazán fantáziadús. A Winterstein iskola egy hétköznapi intézmény első ránézésre, ám falai titkokat rejtenek. A szerencsések itt életre szóló barátra, egy mágikus állatra lelhetnek, aki beszélni is tud, de csak a gazdájával. Elárulok egy titkot: Itt a könyvtárban is várni fog mindenkire egy-egy mágikus állat. Természetesen nem csak olvasni fogunk: lesznek majd furfangos játékok, rejtvények, kézműveskedés is.

Hány éves kortól lehet részt venni az alkalmakon?

– Idén Mister Morrison, a Mágikus Állatkereskedés tulajdonosa meghívására, a Mágikus Állatok Szigetére fogunk beköltözni. Ez egy varázslatos hely, a térképen ne keresse senki, mert ide csak meghívóval lehet érkezni és csakis a kiválasztottaknak (mosolyog) A szigetre lépés feltétele: általános iskolába járó, könyvtári tagsággal rendelkező gyermek, aki már jól kiismeri magát a betűk világában és szereti az állatokat. Napi kihívások egész sora várja a lurkókat és természetesen a legügyesebbek jutalomban is részesülnek.