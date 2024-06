„Kodály Zoltánnak a zenei hagyatékon túl mást is köszönhetünk, lejegyezte például a zárt és nyílt e hangok közötti különbséget. A zeneszerző, népdalgyűjtő – tovább gondolva Széchenyi István gondolatait – úgy vélte: nyelvében és zenéjében él a nemzet.” – ezen gondolatok mentén szervezték meg idén is a moldvai Pusztinában a már hagyományosnak számító kézműves tábort.

A településen a helyi Magyar Házban jelen tanévben is folytatták magyarságmentő munkájukat a helyi tanítók szülők és segítők, s ehhez kapcsolódott a huszonkilenc gyermek részvételével lezajlott tábor tematikája is. A hatnapos foglalkozássorozat részeként számos különféle kézműves foglalkozás várta a gyerekeket, akik készíthettek többek között bőr alkotásokat, barátságkarkötőt, terményékszereket, kipróbálhatták a gyimesi és moldvai csángó mintás tojásfestést, a szövést és a horgolást is.

A népzene és a néptánc is központi szerepet kapott a programelemek sorában

Forrás: Moldvai Magyarságért Székesfehérvári Egyesület

A szervezők nagy hangsúlyt fektettek továbbá a magyar nyelv és kultúra ápolására, hiszen a csángó és az anyaországi kultúra között ez a legfontosabb kapocs. Mindez versek, mesék, népi rigmusok és népdalok mondásával, éneklésével valósult meg. A nyelvi fejlesztésnek köszönhetően erősödött és gyarapodott a résztvevők nyelvi kifejezőkészsége, szókincse, valamint bővült a magyar hagyományokról szóló tudáskincsük is. Az irodalmi és zenei művek feldolgozása és a mindennapi magyar nyelv használata elősegítette a csángó – és egyben magyar nyelvű – identitás elmélyítését a gyermekekben.

Az egyes programelemek végén mezőföldi és moldvai zenés-táncos foglalkozás és táncház várta a táborozókat. Nyisztor Ilona, a Pusztinai Házért Egyesület elnöke és Fux István, a Moldvai Magyarságért Székesfehérvári Egyesület elnöke közreműködésével a népzene, a néphagyományok és a nemzeti jelképek megismerése kerülhetett középpontba.

Idén először ráckeresztúriak is részt vettek a moldvai magyarságot támogató programon: a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola és a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda is bekapcsolódott a munkába.