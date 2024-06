Tizenkettő – ennyi kötet fűződik a tehetséges fehérvári író, költő Kiss Gábor nevéhez. Legújabb, a borító szerint szókimondó, de igaz verseket tartalmazó, Rajzoltam neked egy bárányt című kötete a szerző sajátos stílusát visszatükröző verseken túl olyan recepteket is tartalmaz, amihez nem kell begyújtani a sütőt, sőt a konyha közelébe sem kell menni.

A kötet borítóján ezúttal is a szerző írói neve, Gabes Way szerepel, ám nem volt ez mindig így.

– Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy „Gábor módján”. A kezdetekkor a saját nevemen írtam, aztán amikor kiadót váltottam, kitaláltuk, hogy legyen egy írói nevem, hogy meg lehessen különböztetni az írói korszakokat. Volt egy időszak, amikor egy irodalmi műhely adta ki a könyveimet, most pedig már évek óta ugyanazzal a könyvkiadóval dolgozom – mondja Gábor, s rögtön hozzáteszi: nemcsak a neve lett más, a stílusa is sokat változott az évek során.

– Számomra folyamatos cél a fejlődés. Az előző, szám szerint a tizenegyedik könyvemnél mondtam azt, hogy versek szempontjából megtaláltam a saját stílusomat. Ez nagyjából a nyolcszázadik vers környékén történt, szinte teljesen véletlenül. Akkoriban kapusként bekerültem egy fiatal focicsapatba, ahol 18-20 éves, nálam jóval fiatalabb csapattársaim lettek, és ez egy új világ volt számomra, amit át tudtam ültetni az írásba, sokkal őszintébb lettem. A legelső könyvemre azt mondanám, hogy ösztönkönyv volt. Úgy írtam meg, ahogy belőlem jött. Most, visszaolvasva, már átírnám, ezért is történt, hogy a tizedik könyvembe beletettem egy-két olyan verset is, amit az elsőből vettem ki, és átírtam az akkori énem szerint – meséli, s a kérdésre, hogy milyen is valójában az ő stílusa, egy Bud Spencer-idézettel felel: „Addig élhetünk igazán, amíg a bennünk élő gyerekeket nem akarjuk elnyomni.”

– Az írásaimban ez az egyik legfontosabb gondolat. Addig tudunk igazán örülni, szeretni, rácsodálkozni a dolgokra, boldognak lenni, amíg a bennünk maradt kisgyereket nem akarjuk felnőtté tenni. Mások szerint az írásaim legnagyobb erénye az őszinteség. Szókimondó a stílusom, és bár az indokolatlan káromkodást nem szeretem, de azt gondolom, bizonyos szavak nyomatékot adhatnak. Mindegyik versemben ott vagyok én magam is. A karaktereket barátaimról vagy ismerőseimről mintázom, emiatt sosem teljesen kitaláltak a történetek. A karakterek igen, de a tulajdonságaik valósak – teszi hozzá Gábor, aki fontosnak tartja, hogy írásaival a lehető legtágabb olvasói körhöz eljusson, kortól és érdeklődési körtől függetlenül. Mind mondja, kapott már pozitív visszajelzést 20 és 80 év körüliektől is.