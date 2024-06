Gárdonyba érkezett szombaton a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola „Mesék a Velencei-tóról” című pályázat alkotásaiból, valamint Czikkely Panni illusztrátor munkáiból készült vándorkiállítása. A Velencei-tavi Galériában egész hétvégén megtekinthetik a látogatók a látványos, színes és nagyon érdekes velencei-tavi történeteket feldolgozó kiállítást, melyből kicsik és nagyok is megtudhatják, mi igaz a szájhagyomány útján terjedő történetekből, s melyek azok a mesék, amelyeket ma is ismernek a régi helyiek és amelyekre a következő generációknak is emlékezniük kell. A hétvégi villámlátogatás után sem megy messze a tárlat: június 17-e hétfőtől a Klausz Gábor Könyvtárban tekinthetik meg az érdeklődők a paravánokat.

Fotó: Fehér Gábor / FMH