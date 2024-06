Ott Annát kamaszként szippantotta be a könyvek világa, és hitvallása azóta is az, hogy az olvasásnál nincs jobb dolog. A könyves influenszert – akit telt ház fogadott Székesfehérváron – több mint 35 ezren követik a közösségi médiában, tartalmaival népszerűsíti az olvasást, s egyúttal tartalmas irodalmi és kulturális kikapcsolódást is kínál a tartalmai iránt érdeklődőknek. Anna hivatása rendkívül sokszínű: podcasteket tesz közzé, interjúkat készít írókkal, főszervezőként vesz részt a Margó Irodalmi Fesztiválon, valamint a Hadik Kávéház életében is jelen van, immáron egy évtizede. Mint mondta, a kávéház irodalmi programjai a fiatalok számára is vonzóak, Karinthy és Kosztolányi egykori közösségi tere progresszív programokkal szólítja meg az ifjabb korosztályt.

Nagy népszerűségnek örvendett a Széna Téri Tagkönyvtár programja

– Közhelyesnek hangzik, de nem mindegy hogy mikor és milyen élethelyzetben olvasunk egy adott könyvet, hogy hol vagyunk az életünkben, mi van mögöttünk, mit látunk magunk előtt. Kevés lehetőségem van arra, hogy újraolvassak könyveket, hiszen mindig jelennek meg izgalmasabbnál izgalmasabb új könyvek, de nagyon érdekes rálátni egy újraolvasás során, hogy mit nem vettem észre korábban, mi az, ami most összeáll a fejemben, és mi az, amit nem akartam észrevenni egy-egy könyvben – mondta Ott Anna, aki úgy fogalmazott: a világot a könyvek által próbálja megismerni, s mióta édesanya lett, egyre többet foglalkozik az anyaság irodalomban való megjelenésével, melynek hatására elindította a szülővé válás témakörét bemutató, feldolgozó Ezt senki nem mondta podcast sorozatot.