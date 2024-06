Székesfehérvár, Cinema City: A figyelők: 13.40, 20.30. Agymanók 2. (2D): 10.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 18.20, 18.50, 19.30, 20.15. Agymanók 2. (3D): 10.10, 12.20, 14.30, 16.40, 18.50. A halálkártya: 21.00. A kaszkadőr: 15.50, 22.20. A majmok bolygója: A birodalom: 13.00, 21.40. Anyai ösztön: 13.30. Bad Boys – Mindent vagy többet: 10.30, 11.50, 13.00, 14.20, 15.30, 16.50, 18.00, 19.20, 20.30, 21.50, 22.30. Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk: 10.15. Furiosa: Történet a Mad Maxből: 20.10. Garfield: 11.20, 13.30, 15.45, 18.00. Ghost – Rite here rite now: 16.00, 19.00. Gyönyörű esküvő: 10.30. Haikyu!! The dumpster battle: 11.30. Képzeletbeli barátok: 11.30. Kinyírni a világot: 17.30, 20.00, 22.30. Kung fu panda 4.: 11.00. Motorosok: 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.00. Szuperék: 10.00, 15.30, 18.30.

Székesfehérvár, Barátság mozi: Garfield: 15.30. Bolero: 17.30. Az arcuk mindig előttem lesz: 20.00.

Dunaújváros, Kultik mozi: Agymanók 2.: 14.15, 16.15. Szuperék: 14.30. Garfield: 16.00. Motorosok: 18.00, 20.30. Bad Boys – Mindent vagy többet: 18.10. Kinyírni a világot: 20.15.