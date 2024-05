A népszerű kézműves alkalmak utolsó programját, egyben sorozatzáró rendezvényét tartották meg pénteken délután öt órától az intézményben. Futterer Judit szakmai megvalósító, az intézmény munkatársa örömmel mesélt a sorozatról ami meglátása, és a beszélgetésünk ideje alatt a folyamatosan érkező látogatók létszámából érzékelhetően is, sikeres program volt. – A mai alkalom a rendezvénysorozat vége és záró alkalma is egyben. A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósulhatott meg a program. Az alkalmakhoz ingyenesen biztosítottak számunkra alapanyag csomagokat és oktató videókat a különböző kézműves munkák kapcsán. Vannak a programban régi, népi mesterségek, de vannak egészen újak is, például a natúrkozmetika, amire a bútorfestés mellett mi is pályáztunk és hívtuk az érdeklődőket húsz alkalommal. – mondta el a szakember.

Kicsik és nagyok egyaránt nagy örömmel vettek részt az alkalmakon.

Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

A záró alkalom és rendezvény a Sóstó Dalkör műsorával kezdődött, akik egy népdalcsokorral készültek, majd lehetőséget kaptak a látogatók, hogy a sorozat alkalmain elkészült munkákat kiállítás formájában megtekintsék, amiket a szakmai megvalósító mutatott be az érdeklődőknek. Akinek pedig kedve tartotta, az a natúrkozmetika fogásaival ismerkedhetett meg, illetve ha kellően ügyes volt, egy fürdőbombát készíthetett és vihetett magával emlékbe. Az intézményben 2023-óta működő szakköri program nem csak a városban, de a megyében és országos szinten is sikeresnek mondható. A Nemzeti Művelődési Intézet programja 2021-ben indult és hatalmas sikernek bizonyult. 2022 őszén már közel 15000 fő csatlakozott a szakköri csoportjainkhoz. A szakágak száma is bővült, többek között kötés gyönggyel, papírfonás, a tojásfestés táji sajátosságai, gyertyakészítés, éremgyűjtés, csuhé, makramé, békés megyei hímzés és quilling szakkörök indultak országszerte. A 2023-ban meghirdetett programban újabb három szakág indult: a baba-mama horgolás, a natúrkozmetika és a szövés kereten. 2024-ben pedig már 22 szakág közül választhatnak az érdeklődők. Legújabb szakköreink: makramé középhaladó, horgolás zsinórfonallal, palóc hímzés. Az „A SZAKKÖR” program lehetőséget biztosít mindenkinek, aki szabadidejében tanulni szeretne és közösségben szeretné fejleszteni a képességeit.