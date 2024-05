Tükrös, nagy arcképes galéria épületet álmodott meg és épített Kápolnásnyéken a Kárpát-medencei Művészeti Főiskola Szűcs László kőszobrász-restaurátor művész munkái számára, melyeket az alkotó 2021-es halálát követően vásárolt fel. A szobrokat, plaketteket és érméket tartalmazó gyűjtemény egy részéből szerveztek állandó kiállítást az új terekben, melyek avatójára május 3-án, pénteken kerülhetett sor. L. Simon László, a galéria kiállításának kurátora szavait a tárlaton is olvashatjuk: ”Minden szobrászati anyagot magabiztosan használt, nem volt olyan részterülete az alkotási folyamatnak, amiben ne lett volna otthon. Agyagból mintázni, gipszet önteni ugyanúgy tudott, mint fába vagy kőbe faragni gondolatait. S láthatólag a finoman megmunkált bronz szobrai is szakmai magabiztosságáról tanúskodnak. Egyetlen dolgot hiányolhat az utókor: kisebb márványszobrainak többségét szívesen látnánk nagy méretben köztereinken, ezzel is árnyalva és változatosabbá téve az utóbbi évtized emlékezetpolitikai küzdelmeinek alárendelt honi köztéri szobrászatot…”

A Szűcs galéria két kicsi, de impozáns térben valósulhatott meg Kápolnásnyéken, a Vörösmarty Emlékház és a Liszt Művészház mellett

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Kazai Viktor, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, rámutatva: kerékpárral is érdemes körbejárni azokat a történelmi és kulturális helyszíneket, amelyek Kápolnásnyéken és környékén megtalálhatóak – köztük a most nyíló Szűcs Galériát is. Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkár pedig e szavakkal nyitotta meg a galériát:

L. Simon László, a Szűcs galéria kurátora köszöntötte az ünnepség résztvevőit

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- Szűcs László restaurátor, szobrászművész életműve az ősi tudáson, a teremtett anyagok tiszteletén és szeretetén nyugszik. Erő, méltóság és energia sugárzik mindenből, ami a mester keze alól kikerült. Alkotásai a kitartást, a mesterségbeli tudást, a kemény munka becsületét és a végtelen alázatot hirdetik a kortársaknak és az utókor számára. A ma nyíló állandó kiállítás a letisztult formák, az anyagok természetének látszólag ellentmondó, rafinált munkatechnikák lenyűgöző világa.

Az avatóra Szűcs László portréjával ellátott érme is készült, melyet Simon Rozália, L. Simon László készített el az eseményre. A kiállítást L. Simon László mutatta be az érdeklődőknek.