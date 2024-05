- A Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékhelyen az év minden napján várjuk a látogatókat, ám pénteken, szombaton és vasárnap garantált tárlatvezetéseket is tartunk, amikor szakértő magyarázat mellett az egyéni látogatók is megtekinthetik a kültéri és a belső kiállításokat. Ezzel a lehetőséggel kedveskedtünk május 1-jén is a hozzánk érkezőknek – mondta el Görög Viktória, a Katonai Emlékpark Kft. ügyvezetője, aki hozzátette, a tárlatvezetések nagyjából egy órásak és míg a kültéri kiállítás bárki által szabadon és ingyen bejárható, addig a belső kiállítások belépőjegyesek. Cserébe azonban sok érdekességet is megtudhatnak az érdeklődők, akik nem csak a kiállított darabokról, tárgyakról és más emlékekről hallhatnak, de a hozzájuk kapcsolódó történelmi eseményekről is.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A szakértő vezetés amúgy a kültéri kiállításhoz is jól jön, hogy tudja a látogató, pontosan hol van, vagy éppen merre sétál. Ilyen pl. a Margit vonal, ami a Magyarországon keresztülfutó, a Velencei-tó mellett is elhaladó védvonal volt a második világháború idején, a Drávát és a Dunát kötötte össze. Ennek kicsivel hosszabb, mint száz méteres szakaszát rekonstruálták, így most végig is lehet menni rajta, miközben a Konrád hadműveletekről is hallhatnak az tárlatvezetés résztvevői. Nem csoda, hogy a gyerekek egyik nagy kedvence ez a rész! A kültéri kiállítás mellett megtekinthető a Pákozd-sukorói csatához kapcsolódó emlékmúzeum is, melyben többek között fegyvermásolatokat állítottak ki. Egyebek mellett egy 1844 Augustin típusú lovassági pisztolyt, amit mindössze csak egyszer lehetett elsütni, mert lovon ülve képtelenség volt újra tölteni. Csatában kettő ilyen lógott a huszárok oldalán a karabiner mellett, ami szintén egylövetű lőfegyver volt, hasonló okok miatt. Egyébiránt maradt a szablya, amit azonban mind a két kézzel meg kellett tanulnia forgatni a huszárnak arra az esetre, ha a jobb keze a harcban megsérülne. A többi sztorit nem lőném most le, menjenek és nézzék, hallgassák meg őket, érdemes!

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Görög Viktória arra is felhívta a figyelmet, hogy az emlékpark csatlakozott az Emlékhelyek Napjához, aminek keretében május 11-én teraszkiállítást nyitnak. A téma a katonazene, amihez kapcsolódóan zenetörténeti előadással és élő katonazenével is készülnek.