A Pünkösdi Virágálom alkalmával ismét üde színek és látványos virágkompozíciók teszik hangulatossá a megyeszékhely belvárosát az Országalma és a Szent István-emlékjel közti szakaszon. A díszítés alapját ezúttal raklapból készült fotelek adják, melyeket varázslatos virág összeállítások vesznek körül.

Az idei évben hat virágüzlet szakemberei biztosították a dekorációt, valamint lehetőséget kaptak a Szent Kristóf Ház lakói is, hogy dekorációs elemekkel hozzájáruljanak az ünnep hangulatához, így a virágrengetegben az ő kezük munkáját is megcsodálhatják az érdeklődők.

A Pünkösdi Virágálom megnyitóján elsőként a Csurgói Csicsergők énekegyüttes népdalcsokrát hallhatták a program résztvevői, majd Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a jelenlévőket.

– A mai napnak van egy nagyon szép üzenete, hiszen hagyományunk, hogy ilyenkor a város főterén gyönyörű fehér galambok szállnak fel, amik a béke üzenetét hozzák, és talán most különösen nagy szükségünk van erre az üzenetre – fogalmazott a polgármester.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Ugrits Tamás irodaigazgató, püspöki helynök az ünnep bibliai vonatkozása kapcsán úgy fogalmazott: a virág Isten teremtő művének szépségét hirdeti.

– Viszonylag kevés virág van felsorolva a bibliában, s nem is mindet tudjuk azonosítani, de a liliom, a rózsa, a jácint hirdeti azt a szépséget, mely Isten teremtő műve. A bibliai gondolkodásmódban a virág az ünnep része, nincs ünnep virág nélkül. A virág hirdeti az ünnep örömét, az ünnep békéjét, a szeretetet és azt az ünnepi nyugalmat, amikor érzi az ember szívében, hogy mindenki otthon van a családban, és minden a helyén van. A virágkoszorú az életnek a jele, a virág az élet szimbóluma, a család összetartó ereje, s egyben emlékeztet a mulandóságra is. Ahogy a zsoltár is fogalmaz: az emberi élet olyan, mint a virág, hajnalban szirmot bont, kivirul, estére lehull és elszárad. Pünkösd napja a szentlélek eljövetelének ünnepe, amely minden emberi életet megújít – mondta Ugrits Tamás.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A program részeként a V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete közreműködésével idén is fehér galambok repültek szerte a belvárosban, s vitték az ünnep hírét. A megnyitó ünnepség zárásaként az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola Guba csoportjának néptáncbemutatóját láthatta a közönség.

A csodás virágkompozíciókat május 20-ig tekinthetik meg az érdeklődők.