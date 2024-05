Május 11-én szombaton 10 órakor a Vérteserdő Zrt. natúrkürtösei nyitják a programok sorát, az ünnepélyes megnyitó 10.20 órakor kezdődik. A kézműves sajtokat és tejtermékeket mind a két nap meg lehet kóstolni és persze meg is vásárolni és mind a két nap gyűjtik a közönségszavazatokat is, hogy a szakma díja mellett a vasárnapi programzáráskor átadhassák a Sajtmajális legjobb sajtkészítője elismerést is.

Az egész nap tartó színpadi programok középpontjában a népzene és a néptánc áll: 11 órakor fellép a felcsúti Fütyülős néptánccsoport, majd 15 órakor a szárligeti Cifraliget táncegyüttes, akik aztán táncházat is tartanak. A nap zárásaként, 17 órakor a tatai Arcidra zenekar ad koncertet. A gyerekeket mind a két nap lovaglási és tánctanulási lehetőséggel, népi hangszerbemutatóval, kézműves foglalkozásokkal és fajátékokkal várják. Lesz kiállítás is: Sarvaicz-Papp Julianna festőművész tárlatát 14.10 órakor nyitják meg.

Vasárnap 9 órakor Szokolay Dongó Balázs népi hangszerbemutatójával indul a nap, amit 11 órakor a bicskei Mayer Néptánccsoport előadása követ. 15 órakor a Danubius vonósnégyes koncertjét élvezhetik, majd 16 órakor a Kassai Lovasíjász csapat tart bemutatót. Ezt követően ismét Dongó Balázs játszik. A fesztivál zárása, a fentebb említett díjak átadásával 17.40 órakor kezdődik.