Évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek a seregélyesiek körében a helyben megvalósuló kézműves szakkörök. Ezek közé tartozik a nemezelés is, s most a helyi közönség is megnézheti, mi mindent készítenek hétről hétre az alkotókedvűek.

A szakkör résztvevőinek kedvenc alkotásaiból nyílt kiállítás a Seregélyesi Művelődési Ház és Könyvtárban. A kiállítók: Ancsányi Edit, Dani Gyuláné, Herkli Márta, Kenderes Lászlóné, Pálfiné Kenderes Andrea és Révész Katalin. A tárlat június 10-ig megtekinthető a könyvtár nyitvatartási ideje alatt, vagy előzetes egyeztetés után.