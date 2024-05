A település számtalan lakosa, a testvértelepülések delegációi, vallási és nemzetiségi önkormányzati vezetők sora, helyi szlovák hagyományőrzők, bányász énekkar, Holdviola táncosok, mind-mind megjelentek a Csernye 300 csernyeiek családi hétvégéjének első napján.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A művelődési házban, a széksorok mentén felállított táblákon és a falakon láthatták az érdeklődők a háromnapos ünnep és programsorozat első elemét, a Csernye Anno kiállítást. A fotódokumentumok lelkes csernyeiek keze munkáját dicséri, de az ötletgazda, már gyermekkorában is fényképezőgéppel a nyakában járta a falut, megörökítve számos csodás pillanatot, arcokat, eseményeket. Így jött az ötlet, hogy Bakonycsernye újratelepítésének 300. évfordulóján tárlatot készít. Ennek megvalósítására hívta az önkormányzat segítségül a május 10-én megnyílt kiállítás alkotóit, Kalincsák Zoltán helyi lakost, illetve a képeket készítő, Kadlecsik Istvánt, aki Csernyén mindenkinek Pityuka. A tárlat készítőinek munkáját, hosszú, kitartó vastapssal hálálta meg a közönség.

– Születésnap. De nem is akármilyen. Egy kerek, 100 évente egyszer előforduló születésnap. Háromszáz év, még kimondani is csodálatos. Büszkék vagyunk az elmúlt három évszázad eseményeire, eredményeire, de legfőképpen elődeinkre, akik életre keltették, akik fenntartották, akik folyamatosan fejlesztették, akiktől megörököltük településünket. Amikor valaki csernyeinek vallja magát, az nem egyszerűen helymeghatározás. Sokkal inkább azonosulás egy különlegesen szép természeti tájjal, a faluban élő generációk által megírt történelemmel – fogalmazott ünnepi beszédében Turi Balázs polgármester.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Ahogy az megszokott Bakonycsernyén, nincs olyan esemény, hogy ne jelenjenek meg a hagyományőrző közösségek, a néptáncosok, az énekkarok, a művelődési ház Holdviolái, így ezen a születésnapon is egymást váltották a színpadon a fellépők.

Mint kiderült, egy meglepetést is tartogattak a szervezők, ez pedig nem volt más, mint egy dal a hozzá tartozó videoklippel. A Csernye dal az újratelepítéstől kezdve napjainkig végigkíséri a település történetét és bemutatja a lakosokat is, akik büszkén mondják: „Ez is Csernye!” A dal szövegét Turjákné Szentesi Icu és Hagymási Kriszta írta, beleszőve a helyi költő, Simek Valéria sorait is. A zsúfolásig telt művelődési házban lejátszott dal zenéjét maga az énekes, Horváth László szerezte, a hangot pedig Szabó Zoltán rögzítette.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Ezen a megnyitó eseményen adták át az önkormányzat elismeréseit, díjait is.

Díszpolgári címet adományozott Bakonycsernye Varga Jenő részére. Szente Istvánt is példának állították a közösség elé, mint elhangzott: A település szolgálatában tett munkássága ma is követendő példaérték, mely alkalmassá teszi egy esetleges posztumusz kiemelésre, polgári díszoklevélre, érdemi méltatásra.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Kovács Józsefet, a csernyei Grund örökös kapitányát a Bakonycsernyéért Testnevelés és Sport-díjában részesítette a képviselő-testület, míg Simonné Albu Melinda a Bakonycsernyéért pedagógiai Díjat kapta meg.

Szabó Zoltán, a PRO CIVITATE emlékérmet kapta az önkormányzattól, míg Temesváry Béla és Hódi Judit polgármesteri díszoklevelet kapott, éppúgy, mint Kadlecsik István, Pityuka. De ugyanebben az elismerésben részesült a Bakonycsernyei Polgárőr Egyesület is.