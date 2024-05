A könyvbemutatóként beharangozott előadáson a kötet szerzője, György László közgazdász, egyetemi tanár Magyarország példáján keresztül mutatta be a nyugaton a globalizáció legnagyobb vesztesének számító középosztály megerősítésének lehetőségeit. Mint kiemelte, célja a könyvvel nem az volt, hogy egy újabb elméleti munkát tegyen le az asztalra, hanem az, hogy valós, a gyakorlatban is alkalmazható megfontolásokat és belátásokat közvetítsen. – A könyv azért viseli a középosztály forradalma címet, mert az abnormalitás korszakában szerettem volna jelképesen kifejezni, hogy a normalitásnak is lehet forradalma, de ez egy szelíd, csendes forradalom – fogalmazott a szerző.

A közgazdász előadását a meritokrácia fogalmának tisztázásával kezdte, ismertetve, hogy a meritokrácia egy olyan társadalmi forma, amelyben az egyén társadalmi pozíciója nem a társadalmi származásától, hanem tehetségétől, tudásától, szorgalmától és teljesítményétől, egyszóval érdemeitől függ. Ezt követően beszélt a meritokrácia társadalomfilozófiai hátteréről, így arról, hogy milyen előnyei, illetve hátrányai vannak az elméletnek. Ezeket az egyes országok példáin keresztül szemléltette, mind közül kiemelve Szingapúrt, amelyet a modern meritokrácia bölcsőjeként jelölt meg a szerző. Az előadás fókuszában a középosztály általános ismérveinek mélyebbre ható elemzése állt, megvizsgálva, melyik az a négy kritérium, melyek teljesülésekor valaki a középosztályhoz sorolandó, illetve milyen tényezők befolyásolják ezeket. Eszerint meghatározó a jövedelmi helyzet: ha valaki az átlag bér hatvan százalékánál többet, kétszeresénél kevesebbet keres, akkor középosztálybelinek számít. Ez alapján a fejlett nyugati civilizáció társadalmának nyolcvan százaléka a középosztályhoz sorolandó. A következő kritériumok a megfelelő vagyoni helyzet és a biztos lakhatás, végül pedig a szellemi, lelki fejlődés iránti vágy. A könyv világos célja, hogy rávilágítson a középosztályban rejlő erőre, és ösztönözze annak erősödését, növekedését. Fő üzenete, hogy a meritokrácia eszköz a középosztály növekedéséhez. Akit részletesebben érdekel, milyen potenciált lát még a középosztályban vagy a meritokráciában a szerző, vegye kézbe a könyvet és olvassa el, lehetőleg többször és kritikus szemmel (melyre maga a szerző is buzdít), ezek ugyanis az értő olvasás alapkövetelményei közé tartoznak.