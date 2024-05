Szakmai nappal kezdődött az idei évi, ezúttal is kétnapos Építők Napja rendezvény a Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskolában. Az esemény egyúttal egy kiállításmegnyitó rendezvény is volt, ugyanis az ARÉV Baráti Kör Egyesület elmúlt húsz évét felidéző tablókat állítottak össze a szervezők. A kiállítás fotóanyaga baráti találkozásokat, jeles eseményeket örökít meg, s közös összejöveteleket emlékét idézi fel. A tárlaton név szerint megjelennek az alapító tagok, s természetesen a szakmai sikerekre is rámutat a kiállítás, mely sorra veszi az ARÉV-hoz köthető Építőipari Nívódíjas épületeket is.

Az ARÉV történetét így foglalta össze a kiállítás egyik tablója: „A vállalat 1949-es megalakulásától 1991-ig elsősorban Székesfehérvárt építette. Emellett dolgozott Fejér megyében és a korszak végétől egyre többször városunkon, megyénknek, sőt országhatárainkon kívül (Irak, Szovjetunió, Algéria, NSZK). Székesfehérvár 1990-es évekbeli épületállományát közel 60 százalékban a vállalat építette. Mind a gyártmány, mind a dolgozói és tanulói létszám, mind pedig az eredményesség szempontjából az 1980-as években élte virágkorát. 1949-1992 között állami vállalat, majd 2003-ig részvénytársaság formájában működött. 54 évi munkálkodás után jogutód nélkül szűnt meg.”

– A 2003 végén megalakult baráti kör azt tűzte ki célul, hogy azt a szellemiséget, baráti összetartást, ami jellemző volt erre a vállalatra a működése során, megőrizze. Azt feltételeztük, hogy ez fontos lesz a volt ARÉV-es dolgozók számára is, és alkalmat ad sok találkozóra, a múlt felidézésére is. 134 alapító tagunk volt 2003-ban, ma közel 400 tagja van a baráti körnek. Megteremtettük a működésünk jogi feltételeit, s immáron húsz éve közhasznú társaságként működünk. Rendszeresen tartunk rendezvényeket, találkozókat, kirándulásokat, folyamatos közösségi életet él a csapat. Emellett tudományos munkával rakjuk össze, s mutatjuk be a múlt értékeit – fogalmazott Kiss Lajos, az egyesület elnöke, aki előadásában felidézte az elmúlt két évtized legfontosabb állomásait.