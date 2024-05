Euripidész halála után mutatták be először az Iphigenia Auliszban című sorsjátékot, melyet most a székesfehérvári közönség is láthat a Vörösmarty Színház társulatának előadásában.

– Nagyon fontos számunkra, hogy a fiatalokhoz is eljussanak olyan művek, amik klasszikusak, pallérozzák az elméjüket, és adott esetben kötelező olvasmányok is. Ide tartozik az Iphigenia Auliszban, ami a folytatása Szophoklész Antigonéjának, amit korábban nagy sikerrel játszottunk, nagyon sok fiatal látta. Az Iphigenia Auliszban abban az időszakban játszódik, amikor elindul a trójai háború. Szép Helénát elcsábította Meneláosztól Páris, a trójai király fia, ezért bosszút kell esküdni, le kell rombolni Tróját – beszélt korábban az előadás céljáról és történetéről annak rendezője, Bagó Bertalan, aki hozzátette: a darab érdekessége, hogy a szerző, Euripidész egy halaskofa törvénytelen gyereke volt, és úgy írt hexameterben, hogy azt a nyelvezetet használta, amit a halaskofák, a nép emberei beszéltek. Ezért fordulhat elő az, hogy Akhilleusz és a félistenek úgy beszélgetnek az előadásban, mintha hétköznapi emberek lennének.

Az előadás tartalmáról így fogalmaz a színlap: „ Hellász egész férfinépe Trója felé tart, megtorolni Páris tettét, hogy többé a barbárok ne sértsenek hellén ágyakat. Aulisz szorosában mégis veszteglésre kényszerül a sereg, mert nincs kedvező szél. A háborúzni vágyók dühöngenek, Kalkhász pedig jóslatot mond. Agamemnón, a vezér, áldozza fel lányát Iphigeneiát Artemisznek, Aulisz istennőjének a jó szél érdekében!”

Az előadás premierje május 18-án, szombaton a Kozák András Stúdióban lesz, a főbb szerepekben: Egyed Attila, Decsi Edit, Ladányi Júlia, Sarádi Zsolt és Kovács Tamás.