Czéczei János testnevelő tanár különleges útinaplója, ahogy a címben is olvasható „50 nap, 50 év, 5000 kilométert" ölel fel. A lenyűgöző teljesítmény Kalincsákné Molnár Zsuzsanna tagkönyvtárvezető figyelmét is felkeltette, ezért is hívta meg a kiadvány íróját, Békési Erikát, valamint a történet főhősét a Tolnai utca 30-as szám alá. Az érdekesnek ígérkező esemény hétfőn 17 órakor kezdődik, ahova mindenkit szeretettel várnak!