Fehérvár épületei címmel hirdetett fotópályázatot a WERT Értékmentő Egyesület. A felhívásra amatőr és profi fotósok részéről, az ország minden pontjáról várták a fehérvári épületeket megörökítő alkotásokat. A megyeszékhely utcáin járva megannyi izgalmas épület és szobor tárul az emberek elé, a pályázattal a szervezők nem titkolt célja volt, hogy felhívja a fotósok figyelmét a hétköznapi értékeinkre, valamint, hogy mindezen értékeket egy kiállítás keretében a közönség is láthassa.

– Egy település karakterét a terepviszonya és az épített környezete határozza meg. Lakóhelyünk, szeretett városunk, Székesfehérvár megannyi izgalmas és karakteres épületet rejt magában. Utcáit, tereit, útjait járva igazán sokszínű, az évszázadok viharait leképező, gazdag történelmet és jelent megörökítő fotó érkezett a pályázatra – mondta a fotókiállítás megnyitóján Lehrner Zsolt alpolgármester.

A felhívásra összesen kilencvenhárom pályamunka érkezett, melyek közül a zsűri választotta ki azt a harmincat, amely most az érdeklődők számára megtekinthető a Vörösmarty Színház emeleti galériájában. A zsűri tagjai voltak: Lehrner Zsolt alpolgármester, Molnár Artúr fotográfus, Kiss Diána Magdolna színművész és Göde Imre, a Studio 75 fotóstúdió tulajdonosa.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A kiállításon szereplő fotók mindegyike sajátos perspektíván át mutatja be a megyeszékhely épületeit vagy azok egy-egy részletét. Az ítészek döntése értelmében a legkreatívabb fotó különdíját Szente Szabolcs nyerte el, továbbá különdíjban részesült Dezső-Molnár Éva, Pető István, Sikentánc Julianna és Mihály Anikó. A fotópályázaton második helyezést ért el Ambrus Tibor, az első helyezett pedig Schlauszky Szilárd lett.

A szervező egyesület elnöke, Pletser Ádám úgy fogalmazott: „A mai modern világból sok minden el fog veszni, de hiszek abban, hogy a fotózás száz-kétszáz év múlva is ugyanúgy lesz, ahogy száz éve is volt. Felelősségünk, hogy ebben a modern világban is legyen valami, amivel az utókornak üzenünk. A fotózás abszolút alkalmas erre.”